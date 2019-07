89 Hells Angels acusados por ataque a rivais

Cortaram a rua e, enquanto uns vigiavam, como numa operação militar, os restantes atacaram rivais num restaurante do Prior Velho (Loures), em março de 2018.Com facas, machados e bastões, deixaram 14 450 euros de prejuízo, "tentaram matar quatro ofendidos e feriram gravemente seis".Oitenta e nove membros do gang motard Hells Angels foram agora acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado tentado, associação criminosa, extorsão (na segurança da noite), dano, roubo, tráfico de droga e armas proibidas.Duas vítimas - do gang Red&Gold, de Mário Machado, ex-cabecilha skinhead - tiveram de entregar os coletes (símbolo máximo motard), motos, capacete e viseira.Em junho de 2018 atacaram outro homem a golpes de soqueira e pontapés "na cara, cabeça, tronco, braços e pernas".Dos 89 apanhados em ações da PJ, 37 estão em preventiva e cinco em casa com pulseira eletrónica. Dois estão na Alemanha a aguardar extradição (além de portugueses, há arguidos alemães, ingleses, suecos, romenos e holandeses).Dos restantes, a maioria está proibida de ir a concentrações motard.