90 bombeiros combatem chamas em Vila Nova de Foz Côa

Cerca de 90 bombeiros apoiados por 27 veículos e três meios aéreos estão esta quarta-feira envolvidos no combate a um incêndio em Foz Côa, com os trabalhos "a decorrerem favoravelmente", disse à Lusa fonte da proteção civil."O combate às chamas está a decorrer favoravelmente", disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, sem avançar mais pormenores.Fonte dos bombeiros de Vila Nova de Foz Côa garantiu que não há populações em perigo ou estradas cortadas.O alerta para o incêndio que lavra, essencialmente, em zona de mato, foi dado às 21:30 de terça-feira, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).