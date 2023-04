Ana Azevedo, com cerca de 70 anos, morreu, esta terça-feira, na sequência de um incêndio na casa onde vivia, sozinha, na Rua da Praia, Melres, Gondomar."Apercebemo-nos do cheiro a fumo. O irmão dela chamou os bombeiros, que arrombaram a porta, mas ela já estava morta. Não estava queimada. A Ana teve um fim triste", disse Jorge Vieira, vizinho.A PJ esteve no local e está a investigar.