Um violento acidente na Ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa, está a provocar longas filas de trânsito ao início da noite desta quarta-feira.A partir de Lisboa o trânsito sente-se desde a zona de Sete Rios. No sentido oposto, há carros parados desde a saída para Almada.Também na Ponte Vasco da Gama um acidente está a perturbar a circulação no sentido Norte-Sul.