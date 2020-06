A causa da morte, a despedida dos amigos e as últimas palavras de Pedro Lima ao confidente

No local estiveram caras conhecidas como as atrizes Jessica Athayde e Ana Brito e Cunha, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues (ex-namorada do ator), o humorista Nilton e Pedro Fernandes.

Pedro Lima foi encontrado morto no sábado passado na Praia do Abano, em Cascais, com vários golpes na carótida (pescoço) e no abdomén. O ator terá desmaiado e caído ao mar.Segundo apurou o CM a autópsia revelou que a causa da morte foi afogamento , o que significa que quando Pedro caiu à água ainda estava vivo.Pedro Lima andava angústiado e na última sexta-feira foi treinar kickboxing "completamente transtornado". Paulo Santos, mestre de Pedro Lima, não tem dúvidas de que se tornou no seu maior confidente no último mês. "Ele não estava bem, era muito fácil perceber. E sei que me contava coisas que não contava a mais ninguém. No fim do treino, chegávamos a ficar uma hora a conversar. Nos dias em que não havia treino, ainda falávamos ao telefone", começa por contar aoEsta terça-feira, familiares e amigos despediram-se do ator no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche. O corpo de Pedro Lima esteve em câmara ardente no Hipódromo Possolo para uma sentida homenagem.