"Se não fosse intervenção [médica], a criança tinha morrido em 20 minutos". Foi desta forma que Luís Pinto Silva, técnico do INEM que salvou Salvador, o bebé abandonado no lixo junto à discoteca Lux, em Lisboa, relatou em lágrimas o dia em que a criança foi encontrada.O técnico, num depoimento emocionado, garantiu que estavam todos à sua volta em pânico e que foram minutos tensos para salvar a vida da criança.Salvador tinha uma hemorragia no umbigo, devido ao corte do cordão umbilical, quando foi encontrado. Estava em estado crítico quando, com a intervenção do INEM, foi salvo.Para salvar a criança, Luís usou uma luva descartável e fez um garrote para estancar a hemorragia que o menino tinha. Administrou-lhe ainda oxigénio para a criança recuperar a respiração, no entanto, o bebé demorou até reagir.Salvador, o nome sugerido pelo técnico que lhe salvou a vida, foi rapidamente transportado para o Hospital Dona Estefânia e posteriormente deixado aos cuidados de uma família de acolhimento.A mãe do menino está no estabelecimento prisional de Tires. Sara Furtado, 22 anos, é acusada de homicídio qualificado na forma tentada.