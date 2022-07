"O terreno foi todo. As árvores foram todas. Quem fez isto devia ser castigado”, desabafa ao CM Helena Ferreira, de 56 anos, que pela primeira vez visita os terrenos da família depois do fogo. “Não vim aqui antes porque fiquei ao pé de casa com medo. Continuo à espera que o fogo me leve a casa. Há uma semana que não se vai à cama”, diz, enumerando o que perdeu na aldeia do Pessegueiro, em Pombal: não só todos os terrenos, mas também uma casa da família.









Ver comentários