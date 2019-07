A história nunca antes contada do prédio Coutinho

O 'Investigação CM' desta quarta-feira conta a história do prédio Coutinho, em Viana do Castelo. A situação de rutura do edifício de 13 andares será analisada ao pormenor no programa da CMTV, com entrevistas exclusivas aos moradores.

Os últimos nove residentes do prédio Coutinho resistem à saída imposta pela VianaPolis, há quase 20 anos. Apesar das várias tentativas para forçar o despejo, os moradores – a maioria idosos e muitos deles doentes – recusam-se a abandonar as suas casas.

A decisão judicial que suspendeu o despejo e ordenou a retoma da normalidade possível no polémico edifício de Viana do Castelo, não sossega os moradores e o peso da demolição paira há quase 20 anos sobre a vida destes moradores.

Em 2017, com vários processos judiciais ainda em curso, a VianaPolis lançou o concurso público para a demolição do prédio Coutinho.



O concurso tinha por base o valor de 1 milhão e 700 mil euros. A proposta vencedora foi do grupo DST, que se comprometeu a deitar abaixo o edifício por menos meio milhão do que o valor que foi a concurso.

Passadas cerca de duas décadas, o futuro do prédio Coutinho continua uma incerteza.