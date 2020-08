A Infraestrutura de Portugal prestou esta segunda-feira esclarecimentos sobre o acidente com o Alfa Pendular, em Soure, que vitimou duas pessoas e fez dezenas de feridos.Aos jornalistas, o presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, confirmou que estão a ser feitas as diligências necessárias para apurar quais as causas do acidente mas que ainda é cedo para tirar conclusões. O presidente da IP lamentou mais uma vez as duas mortes."A IP cumpriu as recomendações feitas, garantiu.