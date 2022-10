"A justiça será feita": Filho de Diana Santos reage à morte da mãe

mulher que foi encontrada desmembrada em França, a 19 de setembro, deixou uma mensagem em homenagem à mãe, na sua página de Facebook. Francisco Basto, de 22 anos, pede que seja feita justiça.



O corpo de Diana foi encontrado desmembrado e sem cabeça, em Mont-Saint-Martin, na comuna francesa de Meurthe-et-Moselle, a 19 de setembro. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Grão-Ducado. Diana terá sido identificada pelas tatuagens.

'karaoke'. "A última vez que estive com a Diana foi há dois anos, em Gaia, no 'karaoke'. Ela cantava muito bem. Divertia-se imenso a cantar, tinha esse bichinho e tinha uma voz extraordinária", revelou ao jornal "Contacto".

O filho de Diana Santos, aAo, o irmão de Diana, Vítor Santos diz que não foi informado da morte por nenhuma entidade. Diana Santos tem uma tatuagem com o nome ‘Kiko’ (o filho). A vítima tinha cicatrizes abaixo do peito, o que pode indiciar ter colocado implantes mamários. Segundo a autópsia do instituto forense de Nancy, as pernas foram cortadas ao nível dos joelhos. Não haveria ferimentos de bala ou de violência sexual.O corpo foi descoberto por um jovem de 16 anos atrás de um edifício abandonado. O jovem alertou o dono de um bar, que chamou a polícia. O cadáver não estava em decomposição profunda e a ausência de sangue no local indica que terá sido desmembrado e decapitado noutro lugar.De acordo a informação avançada pelo pai de Diana ao jornal "Contacto", a mulher trabalhou sempre em restauração, quer como empregada de mesa quer na cozinha.Para além da ocupação profissional, o pai de Diana revela que a filha gostava de participar em