Martin tem 13 anos e é o mais novo de três irmãos. Há cerca de 10 meses um violento acidente, em Caminha, Viana do Castelo, entre um comboio e o carro onde seguia à boleia com um amigo, deixou-o entre a vida e a morte. As sequelas do acidente são graves e Martin não anda, não fala e está ventilado 24 horas por dia.