Santiago fez quatro meses a 21 de agosto. Já estava internado no hospital de S. João, no Porto, em perigo de vida.



O bebé de quatro meses entrou no hospital com um descolamento craniano e da retina. Os braços tinham várias pisaduras e marcas, os pés estavam cheios de feridas. O seu estado chocou médicos e enfermeiros.









