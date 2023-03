"A Marinha não manda navios para o mar sem que eles estejam nas devidas condições", garante Gouveia e Melo

O almirante Gouveia e Melo garantiu esta quarta-feira perante os meios de comunicação social que "a Marinha não manda navios para o mar sem que eles estejam nas devidas condições".No passado sábado, 13 militares da Marinha recusaram-se a efetuar uma missão por alegadas "limitações técnicas graves, que comprometem a segurança do pessoal e do material". Tratava-se do Navio "Mondego". Os 4 sargentos e 9 praças arriscam agora uma pena de cinco anos de prisão por insubordinação.O caso gerou polémica e pôs em causa a qualidade do equipamento militar e também a manutenção das máquinas. A todas as suspeitas, o almirante sublinha que todas as missões obrigam o "risco" e quem poderá verificar se existem todas as condições é o comandante do navio."Trata-se de um problema de disciplina, não de manutenção. As forças armadas são exigentes, não funcionam sem disciplina", salientou Gouveia e Melo.O almirante Gouveia e Melo aproveitou ainda para dizer que a investigação terminará em breve e que os visados serão presentes à lei portuguesa e aos regulamentos disiciplinares.