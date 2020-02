"A minha filha foi humilhada": Aluna impedida de entrar na aula por ter camisola do FC Porto

"Obrigou a minha filha a tirar a camisola do FC Porto para assistir à aula. Isso foi uma falta de respeito e uma humilhação em frente dos colegas. Numa altura em que tanto se fala de tolerância, o professor foi tudo menos tolerante". A indignação é de Sónia Marques, mãe de uma jovem de 13 anos, aluna da escola EB 2,3 de Gervide, em Vila Nova de Gaia, que foi impedida de entrar na sala de aula de Educação Tecnológica com a camisola dos dragões, no início da semana passada. O estabelecimento de ensino abriu um processo de averiguação."Todos os dias, em todas as escolas, há crianças que vestem as camisolas dos seus clubes; não percebo a indignidade do vestuário. Porque é que a minha filha não pode fazer o mesmo?", questiona a mãe da estudante. O caso insólito gerou um protesto dos colegas da jovem. "No dia seguinte, vários alunos entraram na escola com camisolas do FC Porto. Não tenho notícia de que algum deles tenha sido obrigado a mudar de roupa para assistir às aulas", argumentou."Não queremos o mal de ninguém, apenas que a minha filha receba um merecido pedido de desculpas", conclui Sónia Marques.Professores ouvidos peloindicam que "a sala de aula deve ser um espaço de imparcialidade", sendo que envergar uma camisola de um determinado clube "é uma situação desnecessária que pode originar conflitos entre alunos".A lei que estabelece o Estatuto do Aluno estipula como dever do estudante "apresentar-se com vestuário que se revele adequado à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola".