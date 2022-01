O relato dos antigos combatentes que fizeram a guerra em Angola, Moçambique, Guiné, mas também na Índia, regressa às páginas do Correio da Manhã na próxima sexta-feira. Os leitores vão poder conhecer novas histórias que marcaram para sempre a vida dos seus protagonistas. Num formato para destacar e colecionar.





Nesta viagem pelas memórias dos ex-combatentes, que fizeram a História de Portugal com o seu sangue, suor e lágrimas, partilhamos também relatos de antigos prisioneiros. Soldados que em dezembro de 1961 estavam em Goa, Damão e Diu, no então Estado Português da Índia, quando a União Indiana invadiu o território. Contam como viveram a invasão, a rendição, o cativeiro e também o regresso, que aconteceu contra a vontade do regime de então. António de Oliveira Salazar só queria “soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos”.