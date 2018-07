Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A minha mãe podia estar viva se fosse assistida”

Idosa, de 82 anos, sofreu uma queda, num centro de dia, e morreu depois no hospital.

08:71

A família de Júlia Laranjeira, uma idosa de 82 anos que morreu após sofrer uma queda, em março de 2016, exige justiça e não se conforma com o facto de o Ministério Público ter arquivado o processo-crime.



O caso ocorreu no centro de dia da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, em Azurara, Vila do Conde. Após a queda, a idosa não foi transportada para o hospital e a família não foi alertada.



"Simplesmente deixaram a minha mãe, em casa, quando sabiam que ela morava sozinha e não avisaram ninguém. Só no dia seguinte é que o meu marido a encontrou já em estado de coma", disse, ao Correio da Manhã, Marsília Nunes, filha da idosa - que decidiu requerer a abertura da instrução do processo judicial.



O despacho de arquivamento dá conta de que a idosa morreu na sequência da queda, mas descarta a responsabilidade das funcionárias. O Ministério Público entende que tudo levava a crer que a queda não teria consequências gravosas.



"Houve negligência, do centro de dia, do princípio ao fim. No hospital disseram-me que a situação da minha mãe agravou-se muito devido às horas que esteve em casa, sozinha, sem qualquer tipo de assistência. A minha mãe podia estar viva", referiu ainda Marsília.



No requerimento de abertura da instrução, apresentado pelo advogado João Magalhães, é pedido que sejam ouvidos dois médicos e também dois familiares da vítima. "Neste caso, não houve omissão de assistência, mas sim de diligência. Um dos nossos principais objetivos é evitar que situações destas voltem a acontecer nos centros de dia", disse ao CM o advogado João Magalhães.



Na altura dos factos, a instituição não quis prestar declarações sobre este caso.