“Peço desculpa. Na altura estava perdido na droga. Isto nunca mais vai acontecer. Peço desculpa pelo que vos fiz. A minha vida não andava bem”. Foi assim que Jorge Brandão, de 41 anos, se dirigiu às cinco vítimas de três assaltos que praticou, em janeiro de 2020, na zona de Famalicão, esta quarta-feira, no Tribunal de Guimarães. As vítimas aceitaram o pedido de perdão e só uma delas quer receber a indemnização pelo ataque.



O arguido assumiu ter assaltado dois postos de combustível e uma farmácia, de onde levou mais de 700 euros em dinheiro, raspadinhas, tabaco e telemóveis. Os assaltos foram cometidos com dois cúmplices e sempre com recurso a armas de fogo.