“A nossa mãe nunca aceitou a morte dele”: Irmão relata drama desde morte de Marlon no queimódromo

"Vivemos uma tristeza profunda. Quando estamos a jantar e se ouve qualquer coisa, pára tudo. Choramos. A nossa mãe nunca aceitou a morte do Marlon”. Christian Correia, irmão de Marlon, foi ouvido numa audiência da ação cível em que os pais do jovem morto a tiro no Queimódromo do Porto, a 4 de maio de 2013, pedem 220 mil euros de indemnização. Contou que, na madrugada do crime, estava na casa da namorada quando o tesoureiro ...