Operação La Casa de Papel e a mentira da PSP: "Têm os dias contados"

Polícia não deixou escapar o dia 1 de abril para mostrar o sentido de humor e provar que estão atentos às tendências.

14:50

A PSP aproveitou o dia das mentiras, celebrado todos os anos no dia 1 de abril, para pregar uma 'partida' aos portugueses em plena rede social.



Para além de mostrarem o lado divertido da Polícia (por muitos desconhecido), os agentes provaram ainda estar atentos às tendências mundiais e fizeram uma referência a uma das séries mais vistas do momento, "La Casa de Papel".



"Polícias espanhóis da Policía Nacional vieram pedir apoio à PSP no sentido de apanharem o Professor e acabarem com um famoso assalto em Espanha", pode ler-se na publicação intitulada "OPERAÇÃO LA CASA DE PAPEL", na página de Facebook da Polícia.



"Tóquio, Berlim, Rio, Moscovo, Denver, Nairobi, Helsínquia e Oslo têm os dias contados...", escreveram ainda os agentes, numa menção às personagens da série espanhola.



Na caixa de comentários, os internautas pareceram aplaudir a iniciativa e louvaram o sentido de humor da PSP.