"A Pergunta do Correio da Manhã" e "Uma escuta aqui, uma escuta ali": As paródias musicais com Sócrates feitas na net

Ao longo do decorrer da investigação da Operação Marquês, assim como nas varias fases do processo que esta sexta-feira conhecerá a decisão instrutória, foram várias as piadas feitas sobre o tema na Internet.Bandex, utilizador famoso no YouTube por fazer paródias musicais sobre temas da atualidade, construiu duas músicas que depressa se tornaram virais, com declarações do antigo primeiro-ministro.O tema "Uma escuta aqui, uma escuta ali" diz respeito às críticas apontadas por Sócrates ao MP, uma vez ter sido alvo de várias escutas ao longo dos anos da investigação.Já "A Pergunta do Correio da Manhã", foi música feita a partir de uma entrevista de José Sócrates à RTP, em que recusou responder a pergunta relacionada com a Operação Marquês.