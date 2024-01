"A PJ tem de vir aqui": Tia de grávida desaparecida aponta novo local suspeito na Murtosa

Há um novo local suspeito no caso do desaparecimento de Mónica Silva, de 33 anos, num terreno na Murtosa."A Polícia Judiciária tem de vir aqui, nós não queremos comprometer a investigação", disse na quarta-feira Filomena Silva, tia da mulher grávida, que acredita que o corpo de Mónica pode ter sido ali enterrado, não muito longe da habitação do principal suspeito, o ex-namorado de Mónica Fernando Valente, que está preso pelo homicídio da grávida. Há um terreno público, na localidade, onde parece ter sido feita uma cova com as dimensões de um corpo humano. Um popular que ali passou estranhou e deu o alerta. Há, inclusivamente, marcas da passagem de um carro, mesmo ao lado da cova, o que levantou ainda mais suspeitas.Este local já foi comunicado à PJ e os inspetores poderão arrancar esta quinta-feira para novas diligências, com recurso a uma retroescavadora. A família da mulher não perde a esperança de encontrar o corpo de Mónica e assim conseguir, pelo menos, realizar um funeral.Mónica está desaparecida há mais de três meses e são os dois filhos, de 11 e 14 anos, quem mais tem sofrido com a ausência. Querem um local exato onde chorar a mulher, que estava prestes a ser mãe pela terceira vez.A família de Mónica Silva não perde a esperança de encontrar o corpo da mulher... e do bebé que carregava. A eles juntam-se, como sempre, dezenas de populares que acompanham todos os trabalhos de perto. Todos acreditam na possibilidade de encontrar o corpo e todos querem dar paz à família.