As instalações da nova Casa do Benfica em Santarém, que ainda está em obras, foram assaltadas na madrugada desta terça-feira, estando o crime a ser investigado pela PSP. Os ladrões arrobaram a fechadura provisória de uma das portas e levaram “apenas algumas máquinas pequenas de construção civil e umas mochilas”, segundo o presidente Luís Santos. O assalto só foi detetado pela manhã.





“A pressa é tanta de entrar na nova Casa do Benfica de Santarém que não se olha a meios!! Calma!”, escreveu, em tom irónico, o diretor do departamento das casas do clube das águias, Jorge Jacinto, na sua página do Facebook.