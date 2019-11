A relação entre Sócrates e o primo José Paulo: "Não queres vir aqui a minha casa um bocadinho?"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As escutas do processo Monte Branco revelam detalhes surpreendentes sobre a relação entre Sócrates e o primo José Paulo: em abril de 2013, o antigo primeiro-ministro telefonou ao primo às 03h00 da madrugada e este, apesar de já estar deitado, acedeu ao pedido para se deslocar a casa de Sócrates.José Paulo é suspeito de ser um testa de ferro de Sócrates e terá utilizado as contas bancárias na Suí... < br />