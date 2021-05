Maria Malveiro matou e desmembrou Diogo Gonçalves, de 21 anos. Com a ajuda da namorada Mariana Fonseca, espalharam partes do corpo do jovem em vários locais do Algarve. O móbil do crime foi uma indemnização de setenta mil euros. Maria foi condenada a pena máxima, Mariana foi absolvida.



Recorde-se que o acórdão, com 93 páginas, refere ainda que mesmo assim os crimes praticados pela mulher são altamente censurá...