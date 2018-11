Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"A Terra Treme": Protecção Civil realiza exercício de sensibilização para risco sísmico

Exercício organizado todos os anos pela ANPC visa capacitar os cidadãos a saberem como agir em caso de sismo.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) realiza esta segunda-feira o exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico "A Terra Treme", convidando a população a executar às 11h05 os três gestos de auto-protecção: Baixar, proteger e aguardar.



O exercício "A Terra Treme" é organizado todos os anos pela ANPC, em parceria com a Direcção-Geral da Educação (DGE) e a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), e visa capacitar os cidadãos a saberem como agir em caso de sismo.



Em comunicado, a ANPC refere que o exercício tem como finalidade saber o que fazer "antes, durante e depois" de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de auto-protecção a adotar.



A acção desenrola-se durante um minuto e todos os cidadãos, às 11h05 desta segunda-feira de forma individual ou coletiva, em famílias, escolas, empresas, organizações públicas e privadas, devem executar os três gestos de auto-protecção: baixar, proteger e aguardar.



Segundo a Protecção Civil, estes três gestos são considerados internacionalmente como a resposta mais adequada para os cidadãos se protegerem em caso de sismo.



Embora o exercício tenha expressão nacional, a ANPC, em articulação com a DGE e a DGEstE, promove um evento principal na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo.



Por todo o país, os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) da ANPC vão, em parceria com as comunidades locais, bombeiros, serviços municipais de protecção civil, agentes de protecção civil e escolas, promover acções de sensibilização sobre a temática do risco sísmico e as medidas de auto-protecção, assim como dinamizar a realização do exercício.