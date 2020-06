Um troca de mensagens na noite de 22 de maio foi rastilho que levou Ruben Couto, 24 anos, a matar Beatriz Lebre, 23 anos, sua colega no mestrado de Psicologia das Organizações e com quem mantinha uma relação amorosa desde, pelo menos, novembro de 2019.A conversa consta dos elementos recolhidos pela Polícia Judiciária num dos telemóveis dos jovens e encaixa na cronologia dos acontecimentos antes da morte de Beatriz descrita num despacho do Ministério Público, a que a SÁBADO teve acesso.