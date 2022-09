A única coisa que eu quero é o meu filho.” São palavras de João Costa, de 19 anos, pai biológico do pequeno Santiago, o menino que deu entrada no hospital de Chaves, fez no domingo um mês, com lesões cerebrais graves. Em declarações ao CM, o jovem garante que não assumiu a paternidade quando a criança nasceu, há cinco meses, devido a “problemas pessoais”, mas afirma-se agora “disponível para fazer um teste de ADN e ficar com o menino”.









