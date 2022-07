A1 e A29 reabertas após corte devido a fogo em Estarreja e Albergaria-a-Velha

A autoestrada 1 (A1) e a autoestrada 29 (A29), que estavam cortadas devido ao incêndio que deflagrou na quarta-feira em Oliveira de Azeméis e alastrou para os concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha já foram reabertas, segundo a GNR.

"A A29 foi reaberta às 05h24 e a A1 às 05h39", disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que às 06h30 não havia nenhuma estrada cortada devido a incêndios.

A A1, A29, A25 e Itinerário Complementar 2 (IC2) chegaram a estar cortadas devido ao incêndio que deflagrou ao início da tarde em Oliveira de Azeméis, também no distrito de Aveiro, e que alastrou para os concelhos vizinhos.

Pouco depois das 00h00, a circulação foi reposta na A25 e o no IC2.

Segundo publicações nas redes sociais, vários condutores tiveram de circular em contramão para escapar às chamas, junto ao nó entre a A25 e A1 na zona de Albergaria-a-Velha.

O incêndio deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12h54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja.

Segundos dados do 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 06h30 o incêndio estava a ser combatido por 479 operacionais, apoiados por 151 viaturas terrestres.