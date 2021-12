Cinco feridos em acidente seguido de atropelamento na A1, no sentido Norte-Sul, em Anadia

Há cinco feridos na sequência de uma colisão entre dois carros na A1, na zona de Anadia, seguido de atropelamento. Depois da colisão, duas pessoas saíram do carro e foram atropeladas por uma terceira viatura, tendo ficado gravemente feridos.

Todos os feridos estão a ser transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Para o local do acidente foram mobilizadas 12 viaturas e 31 operacionais, entre elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da concessionária da via e dos bombeiros de Oliveira do Bairro e Aveiro Velhos.



A A1 está parcialmente cortada ao trânsito no sentido Norte-Sul, estando só uma via aberta.

Alerta foi dado às 18h15.