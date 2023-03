A4 cortada entre Vila Real e Bragança devido a colisão entre dois pesados

Uma colisão entre entre dois veículos pesados, seguida de incêndio, provocou esta segunda-feira um ferido grave e dois ligeiros na A4, no sentido Vila Real-Bragança.Ao que oapurou, o trânsito encontra-se cortado naquela zona. No local estão os Bombeiros da Cruz Verde e da Cruz Branca.Os feridos foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).O comandante da Cruz Verde disse que o incêndio nas viaturas está dominado, estando a decorrer as operações de rescaldo.

Vitorino Cardoso especificou que um dos veículo transportava tecidos e desperdícios de têxteis e o outro peças de cerâmica.