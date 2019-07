Um homem, de 32 anos, ficou ferido depois de o carro, em que seguia, se ter despistado e abalroado três carros que estavam estacionados, este sábado, pela 01h00, na Estrada Nacional 333, em Oliveira do Bairro.



A GNR foi chamada ao local e investiga as causas do acidente. A vítima foi transportada, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro.

