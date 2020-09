A PSP de Viseu já identificou o condutor de um veículo que atropelou uma adolescente, de 16 anos, numa passadeira da cidade e depois a abandonou à porta do hospital.





O atropelamento aconteceu às 09h30 de quinta-feira, nas imediações da Escola Agrária de Viseu, não muito longe de um centro comercial. Após o embate, com alguma violência, o condutor meteu a menor no veículo e transportou-a até à porta do hospital, onde a deixou. Fugiu logo de seguida.