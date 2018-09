Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Abandonados à sua sorte pelo Exército”

Pipa Amorim quebra silêncio sobre ‘demissão’ dos Comandos e teceu duras críticas.

Por Sara G. Carrilho | 11:23

Afastado da liderança do Regimento de Comandos do Exército em julho, na sequência de um discurso oficial que terá provocado mal-estar ao Chefe do Estado-Maior do Exército (Rovisco Duarte), o coronel Pipa Amorim quebrou este sábado o silêncio, num almoço de apoio ao ex-comandante a que compareceram 400 militares e civis, em Lisboa.



O encontro ficou marcado pela contestação a Rovisco Duarte, que ‘demitiu’ o coronel.



"Desde a minha tomada de posse [julho de 2017] confrontei-me com imorais ações persecutórias e indiferença com a qual foram votados 19 dos melhores militares da unidade, num total desinteresse pelos direitos, expectativas, abandonados à sua sorte sem solidariedade institucional nem preocupação pelos atentados à sua dignidade, através de fantasiosas verdades fabricadas pela repetição da mentira", afirmou o coronel Pipa Amorim.



Declarações relacionadas com o processo que corre na Justiça contra 19 militares acusados de 489 crimes, no caso da morte de dois recrutas dos Comandos.



"O chefe do Estado-Maior tem-se mantido no cargo sacrificando alguns dos seus homens de forma injusta", disse o tenente-coronel Tinoco Faria, um dos organizadores.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "desdramatizou" ontem a recondução ou não de Rovisco Duarte no cargo, decisão a tomar em 2019. "Faz parte da vida em democracia, o Governo propor e o Presidente da República decidir. Quando o Presidente tomar uma decisão, naturalmente, os portugueses saberão."



PORMENORES

Discurso

O discurso do coronel Pipa Amorim foi marcado por várias referências a "teorias da conspiração e cabalas" contra os Comandos, falta de apoio e interesses políticos. Declarações muito aplaudidas.



"Ministro é boy"

"O ministro da Defesa é um incompetente. É um boy do PS. A demissão de Pipa Amorim foi muito injusta", disse ao CM o tenente-coronel na reforma Tinoco Faria, que organizou o encontro em Lisboa.



Motivos

Na origem da ‘demissão’ de Pipa Amorim terá estado um discurso oficial em que elogiou Vítor Ribeiro, Comando que se destacou no 25 de novembro de 1975, o que irritou o general Rovisco Duarte.