Abanou o filho recém-nascido até parar de chorar deixando-o às portas da morte. Vizinhos chocados

"Sempre se mostrou uma mãe carinhosa e não deixava faltar nada ao bebé. Quando soube que o menino lhe tinha sido retirado porque ela lhe bateu, fiquei incrédula". Fátima Cruz, funcionária do café do prédio em Jesufrei, Vila Nova de Famalicão, onde morava a mãe que está acusada de violência doméstica agravada sobre o filho de apenas um mês, não esconde a surpresa."Gostava de ouvir o que ela tem a dizer sobre as acusações que lhe fazem", acrescenta.Uma costureira de 29 anos está em prisão preventiva desde novembro do ano passado, acusada de ter abanado o filho várias vezes na tentativa de calar o choro. Esses abanões sucessivos provocaram lesões cerebrais ao recém-nascido, que esteve internado no Hospital de S. João, no Porto, às portas da morte. A mãe terá repetido as agressões na unidade hospitalar, onde dava palmadas no rabo e apelidava o filho de "demónio".Os primeiros factos terão ocorrido no apartamento onde o casal vivia, mas o pai garante que nunca se apercebeu de nada. O homem, que tem mais três filhos de relações anteriores, explorava um café e, por isso, quando chegava a casa, já tarde, dormia noutro quarto para não perturbar o sono do bebé.Foi o próprio pai que contou à vizinha Fátima Cruz que a companheira tinha sido detida e o bebé retirado, após um longo internamento hospitalar. A criança foi entregue a uma família de acolhimento e ainda não recuperou das graves lesões que sofreu.