Abatido a tiro na rua por dívida em Oliveira do Douro

"Apontei-lhe a arma à barriga e disparei", confessa homicida.

Filipe Barbosa, de 72 anos, contou ao coletivo de juízes do Tribunal de Vila Nova de Gaia que disparou a matar depois de se ter envolvido em confrontos com a vítima, António Pereira, de 54.



"Ele foi a minha casa ameaçar-me e eu peguei na arma e fiz três disparos para o ar enquanto lhe dizia: 'Vai-te embora.' Depois ele veio para cima de mim e eu caí ao chão. Foi quando apontei a arma à barriga dele e disparei", referiu o arguido, que está em prisão preventiva.



O crime ocorreu a 16 de outubro do ano passado, junto à casa do arguido, em Oliveira do Douro.



A vítima morreu pouco depois de ser atingida.



"Quando entrei em casa estava disposto a acabar com a minha vida, mas já não tinha balas e atirei a arma a uns terrenos junto à autoestrada", contou o atirador, que garante que a vítima lhe devia 640€ - mas que já lhe tinha perdoado tal dívida.



Nas alegações finais, a procuradora pediu a condenação do arguido a uma pena efetiva.