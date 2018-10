Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abatimento de terras lança o caos em Lisboa

A rua Maria Pia está cortada em ambos os sentidos.

09:18

Um abatimento de terras está a causar o caos na Rua Maria Pia, em Alcântara, Lisboa. O alcatrão acabou por ceder e obrigou ao corte total do trânsito em ambos os sentidos.



Em causa está uma rotura numa conduta da EPAL que já se encontra no local e cortou a água. Também a EDP se dirigiu ao local para cortar a eletricidade.



No local, pelas 09h30, estavam 16 homens e quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.



Pelas 10h00 estavam a ser efetuados os trabalhos de limpeza da via.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, há apartamentos que foram afetados.