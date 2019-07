Abdesselam Tazi financia Daesh e apanha 12 anos de prisão

"Espero que o seu Deus lhe perdoe, pois o tribunal não perdoa." Esta foi a última consideração do juiz a Abdesselam Tazi, após condenar o marroquino a 12 anos de prisão.Este é o cúmulo jurídico das penas de financiamento de terrorismo (oito anos e meio), recrutamento (três anos e meio), falsificação de passaporte (1 ano) e falsificação de cartões de crédito (5 anos).Segundo a acusação, Tazi prometia 1500 € por mês a quem se juntasse ao Daesh.Francisco Henriques, presidente do coletivo, ilibou Tazi, de 65 anos, de pertencer ao Daesh, apesar de o condenar pelo recrutamento e financiamento da organização terrorista."Você quis convencer uns miúdos a aderir às suas convicções", disse o juiz. "Eu não recrutei ninguém. Isto é uma vingança deles", retorquiu de imediato o marroquino.A convicção do tribunal é que Tazi recrutou Hicham El Hanafi, marroquino que entrou ilegalmente em Portugal e pediu asilo ao mesmo tempo que o condenado.Acabaram colocados no Centro de Refugiados da Bobadela e foram depois viver para Aveiro. Atualmente, Hanafi está preso em França pela preparação de um atentado em Paris.Lopes Guerreiro, advogado de Tazi, anunciou que vai recorrer, mostrando-se surpreendido com a condenação. Até lá, o marroquino vai continuar em prisão preventiva na cadeia de alta segurança do Monsanto.Recorde-se que Tazi chegou a ser despronunciado dos crimes de terrorismo pelo juiz Ivo Rosa, mas o Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão.