Abelha faz ciclista cair 50 metros em falésia na Costa da Caparica

David Semedo já tinha pedalado oito quilómetros na sua bicicleta todo-o-terreno quando, num trilho no topo da arriba fóssil da Costa de Caparica, em Almada, foi atacado por uma abelha. O inseto foi-lhe direto à cara e, com o susto e a aflição, o ciclista, de 40 anos, perdeu o controlo e caiu para uma falésia. Tombou de uma altura de 50 metros e só foi travado por uma árvore. Sofreu ferimentos graves.Segundo explicaram aofontes do socorro, o alerta foi dado às 09h40 por populares no bairro de Santo António da Caparica que assistiram à queda desamparada de ciclista e bicicleta. E aos pedidos de socorro de um amigo e da vítima.