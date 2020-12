Aberto inquérito a acidente com poste que matou um homem no Porto

Foi aberto um inquérito interno para apurar as causas do despiste de uma viatura municipal que derrubou um poste e matou Manuel Vieira, de 52 anos, na rua da Constituição, Porto, na quarta-feira da semana passada. O anúncio foi feito esta manhã na reunião do executivo da Câmara do Porto.

Em resposta ao vereador Álvaro Almeida (PSD), foi indicado que foi possível apurar que não houve avaria nem problema de equipamento.

Recorde-se que, pelo que foi apurado no local, na semana passada, o poste foi derrubado pela grua de um camião de recolha de lixo da empresa municipal de Ambiente. Manuel Vieira foi atingido na cabeça e morreu.