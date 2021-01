Aberto inquérito no DIAP após queixa de segurança privada ilegal no SEF

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras denunciou a alegada prática de segurança ilegal no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto de Lisboa.Ao que oapurou, há um inquérito a decorrer no DIAP de Lisboa na sequência da queixa.Segundo o sindicado, está em causa um crime de "exercício ilícito da atividade de segurança privada".Recorde-se que foi no EECIT de Lisboa que o cidadão ucraniano Ihor Homeniuk morreu vítima de tortura, em março de 2020, às mãos do SEF.