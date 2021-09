"Nunca pensei matar as bebés, apenas me lembro de as ter abraçado no peito, embrulhadas em toalhas, até deixarem de chorar”. A mulher, de 27 anos, acusada de ter asfixiado duas filhas recém-nascidas até à morte, em Espinho, descreveu esta terça-feira, no Tribunal da Feira, o momento em que as crianças morreram.