Venda de vagas para atendimentos no SEF abre investigação devido a suspeita de burla

O serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) abriu, há algumas semanas, vagas para o agendamento dos processos de quem pede autorização para residir em Portugal. Contudo, têm surgido várias queixas por parte de quem não consegue ser atendido no centro de contacto.Segundo informação do Público, há quem tenha comprado cartões telefónicos de várias operadoras, bem como um repetidor de chamadas de forma a ser atendido. No entanto, algumas pessoas só conseguiram marcação após várias tentativas de contacto. Há também quem, em alternativa, tente comprar vagas de atendimento pelas redes sociais. Estas pessoas garantem que lhe foram cobrados centenas de euros.Adicionalmente, quem oferece este serviços [venda de vagas] não anuncia os valores dos mesmos.O negócio, depois de consentido e se as legalidades forem cumpridas, não pode ser encarado como um crime, uma vez que se trata de uma prestação de serviços. Mas, segundo o SEF, já foram enviadas várias queixas ao Ministério Público (MP) devido a situações de burla, como por exemplo, "pessoas que se oferecem para fazer a marcação, cobram, não a fazem e não devolvem o dinheiro", como se pode ler no jornal Público.Em 2019, o SEF já se tinha queixado ao MP que existiam sistemas informáticas que procediam ao agendamento no Sistema Automático de Pré-Agendamento online. Nesta altura suspeitava-se que as vagas estavam a ser capturadas.