"Absolutamente falso": Secretária de Estado nega ter recusado reforço de meios aéreos para fogo de Palmela

Patrícia Gaspar, acusando-a de negar o reforço de meios aéreos para o incêndio que deflagrou esta quarta-feira no concelho de Setúbal.

Dez pessoas ficaram feridas , uma das quais com gravidade, no incêndio que lavra em Palmela, no distrito de Setúbal. Cinco das vítimas são bombeiros que estavam no combate às chamas.

A Secretária de Estado da administração Interna, Patrícia Gaspar, considerou falsas as acusações de que foi alvo, nomeadamente de se ter negado a enviar mais meios aéreos para ajudar no combate ao incêndio em Palmela.Octávio Machado, Presidente dos Bombeiros de Palmela e Conselheiro da Federação Distrital de Palmela teceu duras críticas aEm entrevista à CNN Portugal, Patrícia Gaspar começou por admitir que "gerir os meios num contexto destes é obviamente um enorme desafio" e que os mesmos têm sido disponibilizados "nos diferentes teatros de operação"Sobre as acusações proferidas por Octávio Machado esta quarta-feira à tarde, a Secretária de Estado considerou "absolutamente falso" e explicou: "Não são os membros do Governo que acionam meios aéreos, ou meios terrestres ou sejam lá que tipo de meios forem para um incêndio florestal", afirmando que pedido é feito, exclusivamente, à Proteção Civil", justificou.