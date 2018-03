Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Absolvida de matar político

Petra Tatiana foi condenada a seis anos de prisão por roubo e profanação de cadáver do deputado madeirense Carlos Morgado.

Por Magali Pinto | 08:29

Petra Tatiana tinha apenas sido condenada a seis anos de prisão pelo roubo e profanação de cadáver do deputado madeirense Carlos Morgado, em 2015, enquanto o namorado, Filipe Gil, apanhou 22 anos pelo homicídio do político.



Em julho passado, o Tribunal da Relação agravou a pena da caixa de supermercado de 6 para 20 anos, alegando que esta também participou na morte. Na quinta-feira o Supremo voltou a condená-la a 6 anos, apurou o CM, ilibando-a do crime mais grave.



Carlos Morgado estava desaparecido desde fevereiro de 2014 e terá sido assassinado na residencial Colombo, no Funchal. O corpo foi encontrado enterrado em novembro de 2015. O móbil do crime foi o roubo.