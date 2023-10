Absolvida ex-administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo julgada por abuso de poder

O Tribunal de Beja absolveu esta quarta-feira antigos elementos do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) que estavam acusados do crime de abuso de poder na vacinação contra a covid-19.

Na leitura da sentença, realizada esta tarde, a juíza que julgou o caso afirmou que não ficou provado que os seis arguidos tivessem violado os seus deveres e que até tomaram decisões que acautelaram o interesse público.

A magistrada sublinhou que "não havia nenhuma norma expressa orientadora e vinculadora que dissesse que a conduta adotada não poderia ser assumida", referindo que foram "aproveitadas vacinas que iam para o lixo" para vacinar profissionais de saúde.