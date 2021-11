O Tribunal da Relação do Porto decidiu absolver o administrador de uma empresa de granitos de um acidente fatal, que envolveu um camião. Em causa estava a morte de Fernanda Ventura Martins, de 49 anos, em janeiro de 2015, em Matosinhos. A mulher seguia na rua e foi atingida por uma roda do pesado, que pertencia àquela empresa. A 1ª instância considerou que o camião não tinha manutenção e o administrador levou 14 meses de pena suspensa.





A Relação considera agora que não ficaram claras as funções atribuídas ao arguido e se seria ele quem tinha efetivamente de assegurar que as viaturas estavam em condições. A decisão refere ainda que não se pode dizer que essa era a obrigação do arguido pelo simples facto de ser administrador.