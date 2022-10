Absolvido ex-autarca do Cartaxo e restantes acusados de participação económica em negócio

O Tribunal Criminal de Santarém absolveu esta segunda-feira os quatro arguidos num processo de participação económica em negócio, entre os quais o ex-presidente da Câmara do Cartaxo Paulo Varanda, que foi ainda absolvido do crime de peculato.

Numa súmula do acórdão, o presidente do coletivo de juízes, Nelson Barra, afirmou que não foi feita prova, durante o julgamento, de que não foram efetivamente realizados os serviços de limpeza urbana contratados através da empresa municipal Rumo 2020 a uma empresa de comunicação que, por sua vez, subcontratou uma empresa de publicidade para os realizar.

Sublinhando a estranheza do tribunal quanto à natureza das empresas contratadas para a realização do serviço, o coletivo entendeu, contudo, que não foram provados os factos constantes da acusação, os quais apontavam para um conluio entre os quatro arguidos para retirarem vantagem patrimonial indevida do negócio.