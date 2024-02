Absolvido inspetor do SEF acusado de tentativa de violação no aeroporto de Lisboa

O inspetor do SEF acusado de tentativa de violação de uma mulher brasileira no aeroporto de Lisboa em 2018 foi, esta terça-feira, absolvido, confirmou fonte judicial ao CM.



O polícia abordou a vítima a 19 de maio de 2018, após esta ter visto a entrada recusada. Começou por se insinuar e, na carrinha que a viria a levar ao avião de volta, disse-lhe que “as portuguesas aqui não fazem o que as brasileiras fazem”.

Ordenou-lhe que passasse para o banco da frente e colocou-lhe a mão pelo decote, apalpando uma mama. Depois beijou-a à força e tocou-lhe com os dedos na vagina, tentando várias vezes a introdução.