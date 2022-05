Absolvido médico acusado de homicídio negligente de idosa de 79 anos em Peniche

O médico acusado de negligência médica pela morte de uma idosa de 79 anos nas urgências do Hospital de Peniche, em 2015, foi esta segunda-feira absolvido pelo Tribunal de Peniche. Os juízes responsáveis pelo caso alegaram não poder ser provada uma relação de causalidade entre a morte da mulher e as decisões do médico.



Segundo o despacho introdutório, a vítima tinha dado entrada na urgência e foi atendida pelas 09h51 pelo médico, queixando-se de "dores no peito e pescoço", motivo pelo qual foi pedido um raio-x (RX) torácico pelas 10h41.

Pelas 11h16, o arguido observou o resultado do exame e "concluiu não haver lesões", afastando a "hipótese de enfarte do miocárdio", apesar de no RX ser visível existir um "alargamento do mediatismo superior".

O problema apontado era indicativo de um eventual aneurisma coronário, que "impunha a realização de uma TAC" e o consequente reencaminhamento da doente para a urgência das Caldas da Rainha, por não haver TAC em Peniche.

A vítima foi mantida em observação na urgência de Peniche, sem ser transferida para as Caldas da Rainha para efetuar o exame e, a confirmar-se o diagnóstico, ser sujeita a intervenção cirúrgica.

A TAC foi pedida pelas 18h40, assim como um ecocardiograma e um eletrocardiograma, face à "persistência das dores torácicas", mas não foram realizados a tempo e a mulher faleceu pelas 19h30, vítima de "tamponamento cardíaco [rutura de uma veia do coração] decorrente de aneurisma coronário".