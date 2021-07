Absolvidos 17 autarcas de Oliveira do Bairro acusados de empolarem receitas municipais de quase 1,5 milhões de euros

Os 17 autarcas de Oliveira do Bairro, acusados de terem empolado receitas em quase 1,5 milhões de euros, foram absolvidos, esta tarde de quarta-feira, pelo tribunal de Aveiro.Em causa estava o crime de Prevaricação e violação das normas de execução orçamental.Os factos descritos na acusação ocorreram em 2017 durante a gerência de Duarte Novo."Foi o primeiro mandato autárquico de Duarte Novo, sem experiência no cargo.Não houve benefício para os arguidos nem prejuízo para a autarquia, houve ilegalidades mas nem todas as ilegalidades são crime", disse o juiz presidente do coletivo de juízes do tribunal de Aveiro, durante a leitura do acórdão.